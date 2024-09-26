Башкирия получит федеральные средства на ремонт гидросооружений

"Федеральный центр поддержал нас в стремлении быстро и качественно провести ремонт гидротехнических сооружений республики. Башкортостану на эти цели дополнительно выделено 45 млн рублей, - написал в соцсетях и.о. Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. - В том числе эти средства помогут нам сократить сроки по реконструкции сооружений Сакмарского водохранилища. Оно находится, напомню, в Баймакском районе республики".



Водохранилище регулирует сток реки Сакмара, его сооружения относятся к III классу и включены в перечень потенциально опасных гидротехнических сооружений Башкортостана. Реконструкция водоема позволит предотвратить ущерб на более чем 360 млн рублей.



"Объект важный, он находится в засушливой зоне Башкирского Зауралья. Его необходимо восстановить оперативно и качественно. Большая часть работ финансируется из бюджета республики. Поставили себе двухлетний срок, реконструкцию планируем завершить в 2026 году, - подчеркнул Андрей Назаров. -Отмечу, что в 2024 году результате весеннего паводка и проливных дождей пострадали мосты в ряде муниципалитетов республики. К счастью, нам удалось сохранить наши дамбы. Сегодня пишется проект строительства двух капитальных мостов в Баймакском районе. Идет подготовка к реконструкции гидроузла на реке Худолаз в Сибае. К ноябрю будет разработана уже долгосрочная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".