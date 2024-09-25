В Уфе начался ремонт сквера возле дворца творчества «Орион»

В Уфе приступили к ремонту сквера возле дворца творчества «Орион».



Работы будут проводиться в несколько этапов. В этом году будет благоустроена только территория площадью более 2000 квадратных метров Обновлены бордюры и тротуарное покрытие.



Одно из главных моментов - фонтан не только останется, но и обновится. Однако не сейчас. Пока над его реконструкцией работают проектировщики. Им предстоит восстановить гидросооружение построенное в советское время, модернизировать инженерную систему и дизайн. После этого, можно будет построить новый фонтан и продолжить ремонтировать остальную часть территории сквера.

Ранее сообщалось, что в Уфе стали известны подробности реконструкции сквера 112-й Башкавдивизии.