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25 Сентября , 18:15

Госдума обяжет оформлять дом в собственность сразу после постройки

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести обязанность для граждан регистрировать права на здания или сооружения, возведенные на земельных участках, сразу после завершения строительства.

Правительство РФ внесло в палату парламента указанный законопроект в мае. Документ предусматривает изменения в несколько федеральных законов, в том числе в Градостроительный и Земельный кодексы РФ. В пояснительной записке указано, что на территории каждого субъекта страны находится от 1 до 5 тыс. индивидуальных достроенных жилых домов, которые фактически используются гражданами, но не состоят на кадастровом учете и права на них не зарегистрированы. По мнению авторов инициативы, такая ситуация не позволяет надлежащим образом вести статистический учет жилищного фонда и создает выпадающие доходы местных бюджетов в связи с тем, что дома до момента регистрации прав на них не являются объектами налогообложения.

Законопроектом предлагается ввести обязанность по окончании строительства на земельных участках зданий, сооружений или их реконструкции ставить их на кадастровый учет и регистрировать права. В пояснительной записке уточняется, что лица, не исполнившие такую обязанность, будут нести административную ответственность за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на построенные здания, сооружения (помещения или машино-места в них).

Ранее сообщалось, что в Уфе могут поднять налог на недвижимость.

Автор:Сергей Николаев
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