В Уфе укрепят обвалившийся склон на улице Бехтерева

Из городского бюджета управлению по обеспечению жизнедеятельности города выделили финансирование на выполнение противоаварийных мероприятий на объекте «Склон между рекой Сутолока и ул.Бехтерева в Кировском районе».

Напомним, весной по улице Бехтерева произошло сползание грунта в овраг с повреждением дорожного полотна. Из-за сложившейся ситуации возникла угроза близлежащим строениям.

«Сначала необходимо провести геодезические и геологические изыскания для дальнейшей подготовки проекта. В настоящее время мы формируем техническое задание для заключения контракта на проведение данных работ. После этого станет известен способ укрепления склона, изыскания помогут определить, каким методом и в какие сроки мы сможем провести эти работы», - прокомментировал тогда начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

С жителями близлежащих домов налажен диалог с самого начала возникшей ситуации, которая находится на контроле надзорных органов и городских властей.

Как сообщал «Башинформ», обвал грунта на улице Бехтерева произошел 1 апреля.