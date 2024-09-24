В Башкирии переводят транспорт на экологичное топливо

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсетях, как в республике переводят на метан технику и общественный транспорт, в том числе создавая стимулы для предпринимателей. Газомоторное топливо не только экономично, но и экологично – позволяет существенно снизить атмосферные выбросы.

«За 4 года в Башкортостане переоборудовали на газ 4899 единиц транспорта, в планах до января – еще 2252. Стараемся наши новые пассажирские автобусы заказывать уже изначально с газовым оборудованием. С 2019 по 2023 год мы закупили для «Башавтотранса» 330 автобусов на метане, в этом году – еще 88. Конечно, надо параллельно строить заправки. В республике уже есть 54 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), мы занимаем по этому показателю второе место в России после Ростовской области», - написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии напомнил, что благодаря господдержке в этом году строятся 13 АГНКС в Стерлитамакском, Иглинском, Мелеузовском, Уфимском районах, Уфе, Октябрьском и Благовещенске. АГНКС – это дополнительные объекты придорожного сервиса их строительство продолжится в дальнейшем.

Радий Хабиров отметил, что наряду с этим в республике выделяются субсидии на переоборудование автомобилей, предпринимателям компенсируют часть затрат на строительство АГНКС. Так, в 2024 году для инвесторов на эти цели предусмотрено 468 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Участки под строительство таких заправок предоставляются без торгов.

Ранее «Башинформ» подробно рассказывал о преимуществах газомоторного топлива.