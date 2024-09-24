В 2025 году МРОТ в России увеличат до 22 440 рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более, чем на 16,5%, составит 22 440 рублей.

"Это поможет повысить заработные платы порядка 4 млн работников", - указал Михаил Мишустин.

Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

В начале сентября глава минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что проект закона о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей внесут в Госдуму до 1 октября.