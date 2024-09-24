Семьи в Башкирии получают ежемесячную выплату из маткапитала

В Башкирии ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают более 3,5 тыс. семей. В этом году региональное отделение Соцфонда России по этому направлению перечислило 465 миллионов рублей.

«Ежемесячная выплата назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного размера регионального прожиточного минимума на душу населения. В Башкортостане эта сумма составляет 27 506 рублей на человека в месяц без дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей. Размер ежемесячной выплаты равен одному прожиточному минимуму на ребенка в регионе проживания на момент подачи заявления. Для жителей Республики Башкортостан в 2024 году он равен 13 340 рублям», - пояснил управляющий отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.

Напомним, данную меру поддержки в дополнение к единому пособию могут оформить семьи, у которых есть родные или усыновленные дети в возрасте до трех лет.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала входит в тройку самых востребованных направлений для распоряжения сертификатом. Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР. Если в семье несколько детей до трех лет, то на каждого ребенка заявление подается отдельно. Отсчет 12-месячного периода начинается за месяц до подачи заявления на выплату. Например, если заявление подается в сентябре 2024 года, доходы семьи считаются за период с августа 2023 года по июль 2024 года.

Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка, ежемесячная выплата производится с месяца его рождения. В остальных случаях — с месяца обращения за ее назначением.

Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год. Повторное заявление на получение ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который она назначена.

В Башкортостане установлен единый день выплаты из средств материнского капитала — 5-е число каждого месяца за предыдущий. Если это число приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится в последний рабочий день перед 5 числом.

Возможности использования материнского капитала в России постоянно расширяются. В соответствии с внесенными изменениями в законодательство, семьи, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тыс. рублей, смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Подать заявление можно на портале госуслуг либо в любой клиентской службе Соцфонда или МФЦ.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей.

По вопросам получения выплат из средств материнского капитала можно обратиться к специалистам отделения СФР по РБ, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что первые 13,8 тысячи российских семей получили выплату остатка средств маткапитала.