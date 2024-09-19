Первые семьи начали получать остаток маткапитала

Первые 13,8 тысячи российских семей получили выплату остатка средств маткапитала, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу минтруда и соцзащиты РФ Антона Котякова. По его словам, на сегодня в Социальный фонд поступило уже более 70 тыс. заявлений.

«По поручению президента правительство определило порядок выплат семьям, имеющим остатки материнского капитала до 10 тыс. рублей. С понедельника в Социальный фонд поступило более 70 тыс. заявлений. Заявления рассматриваются максимально оперативно, и со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее в Соцфонде сообщали, что остаток материнского капитала могут получить более 630 тыс. российских семей.

Заявление на получение единовременной выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей.

В 2024 году размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка. При рождении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. руб. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 833 тыс. руб. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет, обучение детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию женщины или мужчины. Можно выбрать один вариант либо распределить деньги по нескольким направлениям, объясняют в Соцфонде.