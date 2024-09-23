В январе-июле промпроизводство в Башкирии выросло на 5,1%

Промышленное производство в Башкирии в январе-июле 2024 года в сравнении с январем-июлем 2023 года выросло на 5,1%. Это больше, чем в среднем по России, где рост составил 4,8%. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе сообщил руководитель Башкортостанстата Ильдар Загидуллин.

Промышленное производство в Башкирии в последние годы стабильно растет, причем темпами, превышающими среднероссийские. Как ранее рассказывал «Башинформ», в I полугодии 2024 года промышленное производство республики выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%, по Российской Федерации – на 4,4%.

Наибольшие темпы роста отмечаются в обрабатывающих производствах, в выпуске электрического оборудования, пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств. Объем инвестиций в основной капитал также демонстрирует положительную динамику, по итогам 1 полугодия он вырос на 26,6%.

На протяжении нескольких лет Башкирия занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности реализации промышленной политики (в 2024 году – 1 место)

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему так происходит.

«Системная работа, которую мы на протяжении последних лет проводим в республике, приносит свои плоды. Наша промышленность стабильно развивается, несмотря на санкционное давление и сложнейшие экономические условия, – отметил в своём посте в социальных сетях Радий Хабиров. – Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Отдельная благодарность – нашим федеральным коллегам за эффективную политику, которая позволяет нам идти вперед, несмотря ни на что».

Действительно, Башкирия сформировала прочный задел, способный обеспечить в будущем промышленный рост, несмотря на внешние вызовы. Так, сегодня республика лидирует по количеству действующих промышленных кластеров (их в республике 13), а также по числу индустриальных парков (12) и технопарков (19).

Промышленность – это не только машины и оборудование, а прежде всего люди. Именно они приводят в движение сложнейшую технику. В Башкирии создают условия для кадрового обеспечения расширяющихся производств. В рамках реализации программы «Профессионалитет» в регионе укрепили материальную базу колледжей, привлекли субсидии в размере 1,1 млрд рублей. Создали 14 образовательно-производственных кластеров – больше всех в стране.

В рамках созданного в республике Евразийского НОЦ мирового уровня выстраиваются связи между наукой и производством, внедряются инновации. Башкирия вошла в число 20 пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом для разработки комплексной региональной государственной программы по научно-технологическому развитию. Республика планирует к 2030 году увеличить долю инновационной продукции в структуре ВРП до 35%, удвоить объем фундаментальных и прикладных научных исследований.

Побывавший в Башкирии с рабочим визитом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отметил, что республика задает высокие стандарты, внедряет все новые меры поддержки промышленности, становясь при этом примером для других регионов.