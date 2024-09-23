В Уфе планируют изменить арендную плату за землю

В Горсовете Уфы состоялись совместные заседания постоянных комиссий. Депутаты рассмотрели проекты решений, представленные администрацией города, которые были внесены на 44-е заседание Совета.

По проекту изменений в решение Совета «Об арендной плате за землю в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» выступил с докладом заместитель главы администрации города Евгений Чебаков.

В докладе было отмечено, что изменения обусловлены необходимостью индексации ставок арендной платы за землю, которая не проводилась более 6 лет. Изменения затронут арендные ставки за земли, находящиеся в муниципальной собственности, и земли, государственная собственность на которые не разграничена.

– Вопрос достаточно тонкий – на чаше весов и интересы бизнес-сообщества, но мы должны понимать, что это составляющая городского бюджета, и она напрямую влияет на те решения, которые мы сейчас принимаем, – отметил заместитель председателя Горсовета Уфы Артур Шайнуров, поддержав вынесение вопроса на следующее заседание Совета.

Ранее в Уфе был изменен порядок расчета арендной платы за землю.