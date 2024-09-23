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23 Сентября , 22:33

В Башкирии охват плана по замене лифтов составляет 80%

Замена лифтов – это процесс, который требует тщательной подготовки и выполнения. Он включает в себя демонтаж старого лифта, установку нового оборудования и проведение необходимых испытаний.

За период 2014-2023 годов в республике заменено 3 817 лифтов в 1 341 многоквартирном доме на общую сумму 9,8 млрд. рублей.

Стоит задача до 2025 года завершить замену всех лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

В 2023 году заменены 446 лифтов в 165 домах. В 2024-2025 годах запланировано заменить 1 053 лифта в 410 домах: 2024 год – 433 лифта в 179 МКД; 2025 год – 620 лифтов в 231 МКД.

На сегодняшний день в 35 домах проводятся работы по замене 65 лифтов, в 133 домах 345 лифтов уже заменены и введены в эксплуатацию. 

Ранее «Башинформ» сообщал, что на капремонт многоквартирных домов в Башкирии направят 5,5 млрд рублей.

Автор:Сергей Николаев
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