Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Сегодня в Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

Как сообщал ранее Башинформ, за три дня, с 20 по 22 сентября организовано 46 ярмарочных площадок в 35 городах и районах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочная торговля развернется сегодня на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.