На выходных в Уфе пройдут сельхозярмарки

21 и 22 сентября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, на которых горожане и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей.

В субботу торговля развернется на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

В воскресенье работа площадок продолжится, за исключением площади Орджоникидзе.

Время работы – с 9:00 до 16:00, сообщили в мэрии

К участию в ярмарках приглашаются все республиканские сельхозтоваропроизводители, желающие представить свою продукцию.

Добавим, что для проведения ярмарки в Демском районе с 07:00 до 16:00 21 и 22 сентября будет перекрыт участок улицы Правды.