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20 Сентября , 17:02

В Уфе на отдаленных территориях появится свет

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Управление коммунального хозяйства и благоустройства столицы заключит контракт на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения на отдаленных территориях Уфы.

Работы профинансирует бюджет города. Освещение установят по следующим адресам:

ул. Нагорная на участке от ул. Пшеничной до Отважных; пос. Зинино (ул. Милиции); пос. Зинино (ул. Ракитовая на участке от Нагорной до ул. Роз, ул. Нижняя); пос. Князево (ул. Октябрьская); пос. Атаевка на участке от автодороги Уфа-Аэропорт до ул. Королевской; Мелькомбинат, от ул. Ясной до ул. Элеваторной, 21; дорога от Бирского тракта до пос. Старые Турбаслы.

На данный момент проходят процедуры определения поставщика, которые завершатся 26 сентября. Смонтировать сети наружного освещения планируется до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что на программу по улучшению наружного освещения в Башкирии выделят 200 млн рублей.

Автор:Сергей Николаев
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