В России предложили выплачивать 13-ю пенсию

В Госдуму до конца года внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера ГД Бориса Чернышова.

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится ещё более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», — сказал Чернышов.

По его словам, законопроект актуален, поскольку второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. Депутат отметил, что отчасти рост зарплат граждан компенсирует её, но доходы наименее защищённых слоёв населения, таких, как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен.