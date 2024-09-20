Новости Башкортостана и Уфы
92.7
+1.03
103.25
+1.21
74.52
-0.36
17+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
20 Сентября , 12:04

В Башкирии подешевели овощи и фрукты

Башстат опубликовал свежие данные мониторинга цен на основные товары продовольственной корзины. За неделю самое большое подорожание случилось для бананов (+3,9%), они стали стоить (в среднем по региону) 138,4 руб./кг. Однако по сравнению с 5 сентября, когда они стоили 147,7 руб./кг — это удешевление.

Подешевели и яблоки: на 12 августа — 132 руб., на 16 сентября — до 117 руб.

Более заметно подешевел борщевой набор. Свекла наконец стоит не более 50 руб. как в августе, а 36 руб./кг. Средние цены на картошку за месяц снизились с 54  до 40 руб. Капуста:  было 45 руб., стало 34,7 руб./кг.

Короли волатильности огурцы и помидоры в отсутствие конкуренции стойко держались наверху своих ценовых возможностей даже летом: в середине августа 83 руб. и 150 руб., в середине сентября 100 и 143 руб./кг.

Не подорожали куры (186 руб/кг), гречка (49,7 руб.), творог (387,6 руб./кг). В пределах 1,5-2% за неделю подешевели сахар (70,5 руб./кг) и яйца (83 руб. за 10 шт.).

Говядина с костью подорожала на 5 руб. за месяц (540,6 руб./кг). Свинина на косточке — на 7 руб. за месяц (313 руб./кг), баранина — на 12 руб. (728 руб./кг). За неделю цены на мясо практически не изменились.

По данным Нацбанка Башкирии, в августе годовая инфляция в продовольственном секторе рынка составила 9,5%, а к месяцу — 0,8%. В основном, это обусловлено более низким, чем обычно для этого времени года, предложением овощей открытого грунта — из-за холодного лета, а также ростом издержек производителей и поставщиков, объяснили эксперты.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru