В Башкирии подешевели овощи и фрукты

Башстат опубликовал свежие данные мониторинга цен на основные товары продовольственной корзины. За неделю самое большое подорожание случилось для бананов (+3,9%), они стали стоить (в среднем по региону) 138,4 руб./кг. Однако по сравнению с 5 сентября, когда они стоили 147,7 руб./кг — это удешевление.

Подешевели и яблоки: на 12 августа — 132 руб., на 16 сентября — до 117 руб.

Более заметно подешевел борщевой набор. Свекла наконец стоит не более 50 руб. как в августе, а 36 руб./кг. Средние цены на картошку за месяц снизились с 54 до 40 руб. Капуста: было 45 руб., стало 34,7 руб./кг.

Короли волатильности огурцы и помидоры в отсутствие конкуренции стойко держались наверху своих ценовых возможностей даже летом: в середине августа 83 руб. и 150 руб., в середине сентября 100 и 143 руб./кг.

Не подорожали куры (186 руб/кг), гречка (49,7 руб.), творог (387,6 руб./кг). В пределах 1,5-2% за неделю подешевели сахар (70,5 руб./кг) и яйца (83 руб. за 10 шт.).

Говядина с костью подорожала на 5 руб. за месяц (540,6 руб./кг). Свинина на косточке — на 7 руб. за месяц (313 руб./кг), баранина — на 12 руб. (728 руб./кг). За неделю цены на мясо практически не изменились.

По данным Нацбанка Башкирии, в августе годовая инфляция в продовольственном секторе рынка составила 9,5%, а к месяцу — 0,8%. В основном, это обусловлено более низким, чем обычно для этого времени года, предложением овощей открытого грунта — из-за холодного лета, а также ростом издержек производителей и поставщиков, объяснили эксперты.