В Башкирии из-за ремонта путей меняется график движения электрички

В связи с производством работ на перегоне Давлеканово – Раевка вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Республике Башкортостан.



25 сентября 2024 года поезд № 7408 Раевка - Шакша проследует на участке Раевка – Давлеканово на 42 мин. раньше действующего расписания: Раевка (отпр. 05.24) – Давлеканово (приб. 05.43, отпр. 06.26) – Уфа (приб. 08.19, отпр. 08.23) – Шакша (приб. 08.52).

Время указано местное.

Ранее сообщалось, что электропоезд «Финист» выполнил первый рейс по маршруту «Уфа – Белорецк – Уфа».