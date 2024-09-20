Директор Департамента минсельхоза России посетил предприятия АПК Башкирии

Сегодня директор Департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства РФ Сергей Воскресенский и исполняющий обязанности заместителя премьер-министра РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов посетили объекты агропромышленного комплекса в регионе.

В начале дня они осмотрели убойный пункт фермера Фарваза Халиуллина в Давлекановском районе. Предприниматель активно занимается мясным скотоводством и оказывает услуги по забою скота для населения близлежащих населённых пунктов и фермеров.

— В среднем забиваем по 200 голов скота в месяц, — отметил Фарваз Халиуллин.

Сергея Воскресенского заинтересовала прослеживаемость продукции в информационных системах «Меркурий», «РегАгро» и «Хорриот». Ветеринарный специалист, закреплённый за пунктом, продемонстрировал все на своем компьютере, отметив выбытие только что забитого животного.

Ильшат Фазрахманов посоветовал фермеру создать кооператив, чтобы более эффективно и качественно использовать убойный пункт. Также он рекомендовал расширить поголовье мясного скота, построив фидлот. Здесь есть возможность воспользоваться мерами господдержки, подчеркнул и. о. главы регионального аграрного ведомства.

Также Сергей Воскресенский и Ильшат Фазрахманов осмотрели строящуюся площадку на 124 тыс. голов птицы предприятия «Башкирский бройлер» в Альшеевском районе республики, работы проведены на 75%. Здесь реализуют масштабный инвестпроект по строительству репродуктора по производству инкубационного яйца бройлеров. Его производственная мощность составит 40 млн инкубационного яйца в год. Также будут построены бройлерное производство мощностью до 100 тыс. тонн мяса в год и убойный цех. Сергей Воскресенский обсудил с руководством предприятия возможность перехода на отечественные кроссы птицы.

Следующим объектом в Альшеевском районе стало уникальное предприятие по производству кальяты — сырья для производства моцареллы и плавленных сыров. Завод «Элипсмол» заработал в мае текущего года и уже производит по 7-8 тонн кальяты за сутки, перерабатывая до 100 тонн молока. Кроме этого здесь производят сливочное масло и творог. Гендиректор предприятия Александр Захторенко ознакомил гостей с производством.