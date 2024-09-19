Новости Башкортостана и Уфы
92.7
+1.03
103.25
+1.21
74.69
-0.19
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
19 Сентября , 19:01

Башкирия готова стать пилотным регионом по лизингу коммунальной техники

И.о. премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров обсудил сегодня на рабочей встрече с руководителем ДОМ.РФ Виталием Мутко ключевые аспекты взаимодействия.

С 2030 года ежегодный ввод жилья в Башкортостане должен превышать 4 млн «квадрата». Очень важно обеспечить новостройки в полном объеме необходимой инфраструктурой. Помощь со стороны ДОМ. РФ позволяет решать эти вопросы, отметил руководитель кабмина. 

Андрей Назаров рассказал, что осваивается порядка 110 гектаров федеральных земель, градостроительный потенциал которых более 440 тыс. кв. метров жилья. С новыми домами, дорогами, инженерными сетями жители этих территорий получат школы, детские сады, объекты культуры и досуга.

Особую значимость приобретают адресные меры поддержки ипотечного кредитования. В 2023 году ипотечный кредит с пониженной ставкой на сумму более 3 млн рублей получили 19 человек.

При поддержке ДОМ. РФ в регионе реализуется ряд проектов, которые улучшат жизни тысяч башкортостанцев. 

Также вместе реализуем 2 этап инфраструктурного проекта «Забелье», который поможет обеспечить коммунальной инфраструктурой более 100 тысяч семей. 

"Мы готовы стать пилотным в рамках новой программы по льготному лизингу коммунальной техники. Опыт реализации федеральных проектов у Башкортостана серьезный", - подытожил Андрей Назаров. 

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru