Башкирия готова стать пилотным регионом по лизингу коммунальной техники

И.о. премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров обсудил сегодня на рабочей встрече с руководителем ДОМ.РФ Виталием Мутко ключевые аспекты взаимодействия.

С 2030 года ежегодный ввод жилья в Башкортостане должен превышать 4 млн «квадрата». Очень важно обеспечить новостройки в полном объеме необходимой инфраструктурой. Помощь со стороны ДОМ. РФ позволяет решать эти вопросы, отметил руководитель кабмина.

Андрей Назаров рассказал, что осваивается порядка 110 гектаров федеральных земель, градостроительный потенциал которых более 440 тыс. кв. метров жилья. С новыми домами, дорогами, инженерными сетями жители этих территорий получат школы, детские сады, объекты культуры и досуга.

Особую значимость приобретают адресные меры поддержки ипотечного кредитования. В 2023 году ипотечный кредит с пониженной ставкой на сумму более 3 млн рублей получили 19 человек.

При поддержке ДОМ. РФ в регионе реализуется ряд проектов, которые улучшат жизни тысяч башкортостанцев.

Также вместе реализуем 2 этап инфраструктурного проекта «Забелье», который поможет обеспечить коммунальной инфраструктурой более 100 тысяч семей.

"Мы готовы стать пилотным в рамках новой программы по льготному лизингу коммунальной техники. Опыт реализации федеральных проектов у Башкортостана серьезный", - подытожил Андрей Назаров.