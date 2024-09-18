В Башкирию поступил второй электропоезд «Финист»

По поручению Главы республики Радия Хабирова АО «Башкортостанская ППК» совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства РБ при поддержке Куйбышевской железной дороги продолжает работу по формированию пригородного железнодорожного каркаса республики с использованием современных электропоездов – в Башкирию поступил 2-й состав ЭС104 «Финист» в 5-вагонном исполнении.



Второй состав «Финиста» позволит организовать движение скорых пригородных поездов «Восточного радиуса» сообщением Уфа – Белорецк без необходимости использования на данном маршруте другого типа подвижного состава по выходным и праздничным дням.



Кроме того, две единицы электропоездов «Финист» позволят организовывать перевозку пассажиров сдвоенными составами (10 вагонов) в дни повышенного пассажиропотока на Белорецком направлении.



Напомним, первый «Финист» отправился в рейс в августе 2024 года. В будние дни электропоезд курсирует в черте Уфимской городской агломерации сообщением «Дема – Шакша – Дема», в выходные и праздничные дни обслуживает маршрут «Уфа – Айгир – Белорецк».



«Финист» – российский электропоезд постоянного тока, соответствующий современным требованиям в области эргономики и безопасности. Поезд оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне – комфортные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что электропоезд «Финист» выполнил первый рейс по маршруту «Уфа – Белорецк – Уфа».