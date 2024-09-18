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18 Сентября , 17:35

Башкирия вошла в топ-5 по числу объектов социального бизнеса

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Впервые в России взята планка в 11 тысяч социальных предпринимателей. Из них 599 было зафиксировано в Республике Башкортостан, вошедшей в топ-5 по числу объектов социального бизнеса. 

В настоящее время в реестр входит 11 390 социальных предпринимателей. Только за последний месяц число зарегистрированных СП по стране увеличилось на 408. При этом рост реестра по отношению к сентябрю прошлого года составил 12%.

Авторы добрых инициатив могут получить государственную поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом РФ.

По данным на сентябрь 2024 года, Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса насчитывает более 6,3 миллиона предприятий, пополнившись за месяц на 79 тысяч новых записей. Для сравнения, в 2023 году месячный прирост составлял 88 тысяч записей, а в сентябре 2022 года — также 79 тысяч.

По данным ФНС, значительная часть малого и среднего бизнеса сконцентрирована в Центральном федеральном округе — на него приходится 32% всех зарегистрированных компаний. В Приволжском округе зарегистрировано 17%, в Южном — 12%, в Северо-Западном — 11%. Сибирский округ охватывает 10% предприятий, Уральский — 8%, Дальневосточный — 5%, Северо-Кавказский — 4%, а Юго-Западные субъекты — 2%.

Рост числа самозанятых остается стабильным: ежемесячно их число увеличивается на 200-300 тысяч человек. К сентябрю 2024 года статус самозанятого получили уже почти 11,2 миллиона граждан.

Автор:Лейла Аралбаева
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