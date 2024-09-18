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18 Сентября , 20:42

Андрей Назаров рассказал об институте общественных помощников

телеграм-канал Андрея Назарова
Фото:телеграм-канал Андрея Назарова

Система поддержки и защиты бизнеса, выстроенная в муниципальных образованиях Башкортостана, кардинально изменила предпринимательский климат и «раскачала» предпринимательскую активность на местах. Одной из важных составляющих этой системы являются общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые действуют в каждом городе и районе республики.

«Сейчас в муниципалитетах 70 общественных помощников, поделился в своем телеграм-канале и. о. премьер-министра правительства Андрей Назаров. — Это сильная команда профессионалов, чья задача — помогать предпринимателям, оперативно реагировать на их обращения и жалобы, чувствовать обстановку по соблюдению прав и законных интересов малого и среднего бизнеса на местах».

С начала 2024 года они организовали 378 приемов предпринимателей, рассмотрели порядка 900 вопросов. Чаще всего коммерсанты обращаются по вопросам налогообложения, земельно-имущественных отношений, сложностей при получении финансовой поддержки.

«Важно, что общественные помощники входят в состав муниципальных комиссий по предоставлению финансовой поддержки предпринимателям, общественных Советов при прокуратурах городов и районов, участвуют в „Предпринимательских часах“, да и во время проверок и профилактических визитов они — на стороне бизнеса, — отметил Андрей Назаров. — 
Рекомендую бизнесу на местах активно сотрудничать с общественными помощниками Уполномоченного по защите прав предпринимателей».

Автор:Лейла Аралбаева
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