Андрей Назаров рассказал об институте общественных помощников

Система поддержки и защиты бизнеса, выстроенная в муниципальных образованиях Башкортостана, кардинально изменила предпринимательский климат и «раскачала» предпринимательскую активность на местах. Одной из важных составляющих этой системы являются общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые действуют в каждом городе и районе республики.



«Сейчас в муниципалитетах 70 общественных помощников, поделился в своем телеграм-канале и. о. премьер-министра правительства Андрей Назаров. — Это сильная команда профессионалов, чья задача — помогать предпринимателям, оперативно реагировать на их обращения и жалобы, чувствовать обстановку по соблюдению прав и законных интересов малого и среднего бизнеса на местах».

С начала 2024 года они организовали 378 приемов предпринимателей, рассмотрели порядка 900 вопросов. Чаще всего коммерсанты обращаются по вопросам налогообложения, земельно-имущественных отношений, сложностей при получении финансовой поддержки.



«Важно, что общественные помощники входят в состав муниципальных комиссий по предоставлению финансовой поддержки предпринимателям, общественных Советов при прокуратурах городов и районов, участвуют в „Предпринимательских часах“, да и во время проверок и профилактических визитов они — на стороне бизнеса, — отметил Андрей Назаров. —

Рекомендую бизнесу на местах активно сотрудничать с общественными помощниками Уполномоченного по защите прав предпринимателей».