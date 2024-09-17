В Уфе откроют часть транспортного коридора «Южные ворота»

В Уфе полным ходом идет реализация проекта «Южные ворота». Для обеспечения транспортной доступности микрорайона Кузнецовский затон в 2022 году была построена объездная дорога.

1 октября планируется технический пуск движения по построенной улице Рыленко и развязке на пересечении Рыленко и Пугачева с выходом на Степана Кувыкина. Таким образом, часть транспортного потока перенаправят через данную развязку.

Кроме того, 31 октября планируется переключение движения с участка временной дороги (на схеме красным цветом) на половину основной проезжей части ул. Пугачева. Движение будет осуществляться по двум полосам из четырех (на схеме — синим цветом) на участке от жилого дома № 314 по Пугачева до гипермаркета «Лента». Далее движение будет продолжено по двухполосному боковому проезду до ул. Геофизиков. Транспортное обслуживание домов, расположенных на участке от ул. Геофизиков до транспортной развязки с ул. Генерала Рыленко, также будет обеспечивать боковой проезд после укладки 2-го слоя асфальтобетонного покрытия.

Для поддержания нормативного состояния проезжей части ул. Пугачева на участке от Монумента Дружбы до Бельской и на объездной дороге подрядные организации продолжают выполнять ямочный ремонт.

Ввод в эксплуатацию второй половины проезжей части улицы Пугачева планируется до 30 декабря (на схеме зеленым цветом).

«Проект «Южные ворота»- это начало большой работы, - сказал Глава республики Радий Хабиров. - «Южные ворота» не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса «Мега». Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим».

Как сообщал «Башинформ», проект «Южные ворота» позволит перераспределить транспортную нагрузку на южном выезде и решить вопрос транспортной доступности новых микрорайонов города. Пропускная способность «Южных ворот» - 48-50 тысяч транспортных средств в сутки.