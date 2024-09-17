В России отмечен рост ВВП на 4,1%

Росстат по итогам первой оценки ВВП за II квартал 2024 года зафиксировал рост физического объема ВВП к соответствующему периоду 2023 года до 104,1%, что на 0,1% выше в сравнении с предварительной оценкой.

По данным службы статистики, наибольшее влияние на рост ВВП оказало увеличение добавленной стоимости ряда отраслей.

Рост обрабатывающего производства (+8,1%) зафиксировали в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+18,4%), а также прочих транспортных средств и оборудования (+23,8%), производстве оптических и электронных изделий и компьютеров (+33,1%), готовых металлоизделий (+42,7%) и пищевых продуктов (+5,7%).

Отрасли оптовой и розничной торговли по оценкам ведомства выросли на 8%. Так, оборот оптовой торговли вырос на 8,3%, а оборот розничной торговли - на 7,3%. Рост связали с увеличением спроса на потребительские товары, оборудование и машины.

Строительная отрасль выросла на 5,6% в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов и увеличением объемов работ.

Гостиничный и ресторанный бизнес показали рост на 5,5% на фоне увеличившегося спроса на рынке общественного питания (+5,4%).

Ранее сообщалось, что в регионах России доходы консолидированных бюджетов возросли на 13,5%.