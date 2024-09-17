В Башкирии стало известно число кирпичных и панельных домов

Многоквартирные жилые дома делятся на категории по материалу стен. По данным Башстата, в нашей республике на начало 2024 года большинство таких домов (66,2%) построено из камня и кирпича. Панельных домов было 17,9%, сделанных из дерева - лишь 3,8%. Доля блочных, смешанных и других типов составляет 12,1%.

На данный момент Башкирия занимает второе место по вводу жилья в Приволжском федеральном округе и 11-е в России.

«Мы продолжим поддерживать набранные темпы по вводу жилья, в том числе за счет реализации механизмов комплексного развития территорий, строительства необходимой инфраструктуры в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, программы стимулирования развития жилищного строительства и других механизмов», – заявил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии в 2023 году построили более 3,3 млн квадратных метров жилья.