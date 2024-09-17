В Башкирии на трассе М-12 завершили строительство основания дороги

На башкирском участке трассы М-12 Дюртюли-Ачит завершается ряд ключевых этапов строительства. По информации минстроя РБ, закончены основные работы по возведению земляного полотна и устройству основания автомобильной дороги. Это создаст надёжную основу для дальнейшего строительства.

Далее, наполовину выполнены работы по укладке геотекстиля и щебёночно-песчаной смеси (5,1 км из 10 км), а также асфальтированию (4,9 км из 10 км).

Особое внимание в проекте уделяется применению асфальтобетонного покрытия, способного выдерживать значительные нагрузки, включая нагрузки от тяжелого грузового транспорта, что исключает риск преждевременного разрушения.

На участке активно продолжаются работы по строительству искусственных объектов. Биопереход завершен полностью, осталось лишь нанести декоративную окраску. Путепроводы и мост через реку Юг готовы на 85% — продолжаются работы по укреплению откосов и установке плит.

Дорога Дюртюли — Ачит в Башкирии проходит по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов, это 140 км пути. Далее трасса пройдет по территориям Пермского края (75 км) и Свердловской области (60 км). Итого, общая протяженность дороги от Дюртюлей до пос. Ачит составит 275 км.

Как сообщал Башинформ, строительство трассы началось в январе 2023 года.

«М-12 — это большой федеральный проект. Мы регион, где один из самых протяжённых участков проходит. В Свердловской области, например, всего лишь 60 км, а у нас 140 км. Мы обсудили уже вопрос содержания этого участка. Нам сейчас нужно ставить и заправочные станции, и придорожный сервис делать, и решать вопросы содержания трассы», — говорил Глава Башкирии Радий Хабиров на «Транспортной неделе» в Москве в 2023 году.