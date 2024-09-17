В Башкирии будут улучшать жилье и городскую среду

На заседании регионального правительства под председательством исполняющего обязанности премьер-министра РБ Андрея Назарова обсудили вопросы формирования современной городской среды и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Башкирии.

В республике утверждена новая госпрограмма «Формирование современной городской среды и модернизация систем коммунальной инфраструктуры РБ» со сроком реализации на 2024-2030 годы. Ее финансовое обеспечение составляет 52,3 млрд рублей.

«В первую очередь она направлена на улучшение качества городской среды с 13% до 49% и снижение износа коммунальной инфраструктуры на 2% с текущего показателя - 54,2%. Кроме того, мы будем стремиться к сохранению ежегодного прироста доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на уровне 3,7%. Продолжим систематические мероприятия по повышению благоустроенности жилищного фонда и предоставлению качественных коммунальных услуг», – пояснил Андрей Назаров.

Среди семи целевых показателей, на которые направлена госпрограмма – увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, с 70,6% до 72,8%, увеличение доли МКД, в отношении которых выбран и реализован способ управления посредством управляющих компаний или объединений собственников, а также увеличение доли жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий.

В своем докладе и.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова озвучила крупные направления деятельности, оказывающие определяющее влияние на достижение показателей. В этом году проводятся работы по благоустройству 123 общественных территорий и 143 дворовых территорий, в рамках регионального проекта «Чистая вода» в текущем году планируется завершить строительство 6 объектов водоснабжения, в рамках ведомственного проекта «Проведение капитального ремонта МКД» в 2024 году запланирован капитальный ремонт в 739 многоквартирных домах на общую сумму 5 млрд 480 млн руб., также планируется провести комплексный ремонт 119 подъездов в 39 МКД.

На текущую дату капремонтом охвачено 80% домов, ремонтом подъездов – 100% домов. По данным минЖКХ РБ, в полном объеме все работы будут завершены до конца декабря. При реализации программы «Комплексный ремонт подъездов», инициированной Главой региона Радием Хабировым, за 5 лет уже отремонтировано более 8 тысяч подъездов. В 2024 году отремонтируют еще 119 подъездов в 39 домах.

«Чисто, светло, уютно – приятно посмотреть, – сказал Глава республики Радий Хабиров после осмотра выполненных работ. – По программе мы меняем старые окна на новые, пластиковые, устанавливаем почтовые ящики, тамбурную дверь, на первом этаже укладываем плитку. Цвет стен выбирают сами жители. Они же участвуют в приемке работ – акт не подписывается, пока подрядчик не устранит все замечания».

Проводимые работы позволяют значительно снизить теплопотери домов. При замене окон в местах общего пользования, уплотнении входных наружных дверей с установкой доводчиков теплопотери снижаются до 30%.

«Приближается отопительный сезон, и очень важно, что капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется с учетом выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности домов, в том числе и ремонт подъездов. Проведение данных мероприятий позволяет снизить теплопотери в МКД», – объясняет Ирина Голованова.

По итогам заседания Андрей Назаров поручил министерству ЖКХ до завершения года обеспечить достижение плановых значений показателей, установленных государственной программой. Помимо этого, нужно внести необходимые корректировки и синхронизировать ее с национальными целями развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Ранее сообщалось, что в Башкирии идет ремонт подъездов многоквартирных домов.