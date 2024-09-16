В Башкирии убрали половину всех посевных площадей

В Башкирии на 16 сентября убрано более 1 млн га посевных площадей (или 48% от общей площади). Из них зерновых — 995 тыс. га (60%), сообщил на оперативном совещании правительства республики в ЦУР и.о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Валовой намолот зерна на сегодня составил более 2,144 млн тонн при средней урожайности 22,1 ц/га, в том числе озимых зерновых обмолочено 73% площадей, зерна собрано 740 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га.

Яровых зерновых обмолочено 55% от плановой площади, намолочено 1,4 млн тонн (урожайность — 20,2 ц/га).

Сахарная свекла убрана на 12 тыс. га (из засеянных 58 тыс. га), накопано 540 тыс. тонн. Урожайность в этом году очень высокая, отметил глава башкирского АПК — выше, чем в среднем по стране. Это показатель в 436 ц/га.

Одновременно идёт уборка масличных — рапса, горчицы и льна. Скошено 33 тыс. га, намолочено 49 тыс. тонн маслосемян.