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16 Сентября , 17:50

В Башкирии на развитие геопарков направили свыше 600 млн рублей

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

На развитие геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» в Башкирии только из республиканского бюджета направили свыше 600 млн рублей. Об этом сообщила и.о. министра предпринимательства и туризма региона Зухра Гордиенко на еженедельном оперативном совещании правительства.

Напомним, геопарк «Янган-Тау» первым в России и на всём постсоветском пространстве вошёл в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В 2021 году в перечень претендентов на этот статус включили и «Торатау».

– В соответствии с замечаниями экспертов ЮНЕСКО внесли изменения и утвердили территории геопарка «Торатау» в границах трёх районов – Гафурийского, Ишимбайского и Стерлитамакского, – пояснила Зухра Гордиенко. – До мая 2025 года мы направим в международную организацию соответствующие документы, а рассмотрение нашей заявки планируется в сентябре 2025 года.

Как рассказали в пресс-службе правительства, в 2024 году оба геопарка посетили свыше 600 тысяч туристов. В «Янган-Тау» функционируют визит-центр, первый в России туристический коворкинг, четыре базы отдыха, в том числе два юртовых эко-отеля, а также историко-культурный комплекс «Салауат ере» и Идрисовская пещера – памятник археологии федерального значения. Для гостей «Торатау» работают два визит-центра, этнокомплекс из шести юрт и безопасная экотропа – лестница на шихан Торатау.

– Всего в геопарках реализуют более 40 инфраструктурных инвестпроектов, – сказала Зухра Гордиенко. – Для привлечения дополнительных инвестиций сформировали реестр земельных участков, предназначенных для развития инфраструктуры туризма. На постоянной основе ищем и вносим в перечень новые локации.

В сентябре 2024 года геопарки «Янган-Тау» и «Торатау» представят в Москве на международной выставке по туризму «Отдых Leisure 2024».

Глава Башкортостана поручил провести очередное заседание республиканского Попечительского совета по геопаркам, на котором необходимо рассмотреть перспективные направления развития территорий. В их числе – строительство и открытие новые объектов.

– Сейчас мы популяризируем то, что уже сделано. Это тоже немаловажно. Но также необходимо, чтобы появлялись и новые инфраструктурные объекты, которые привлекают людей, – резюмировал Радий Хабиров. – Уже сегодня надо определяться с перечнем и двигаться вперёд. Чтобы было всё конкретно – какой объект и когда будем строить, прямо с указанием года.
Автор:Лейла Аралбаева
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