Эксперт рассказал, что будет с рынком «первички» после повышения ключевой ставки

Центробанк поднял уровень ключевой ставки до 19% годовых. Такое повышение серьезно снизит объем выдачи ипотечных кредитов – девелоперы и банки вряд ли смогут их субсидировать до приемлемого для потребителя уровня, отмечает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

За последний год – с сентября 2023 по сентябрь 2024 г. – ключевая ставка выросла с 12% до 18%. Вместе с ней увеличивались и рыночные ставки по ипотеке. Если при уровне «ключа» в 12% (первая половина сентября 2023 г.) они составляли примерно 14%, то при 18% – уже 20,8%, что находится далеко за пределом психологического порога, когда заемщики готовы брать ипотечные кредиты. После повышения ключевой ставки до 19% рыночные ставки по ипотеке могут вырасти примерно до 23%, отмечает Рустам Азизов.

Девелоперы и их банки-партнеры смогли частично приспособиться к последним повышениям ключевой ставки, субсидируя ипотечные программы. В результате сейчас на рынке есть многочисленные предложения, когда ипотеку можно взять с льготной ставкой до 10% на период строительства дома или со ставкой до 13% на весь период кредита.