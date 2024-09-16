Башкирия сотрудничает с Малайзией в исламском финансировании

Для реализации целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» взаимный товарооборот Башкортостана и Малайзии в январе-июле 2024 года на 97,3% состоял из экспортных поставок региона. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания по вопросу исламского финансирования при участии чрезвычайного и полномочного посла России в Малайзии Наиля Латыпова.

– В условиях санкционного давления наши предприниматели продолжают перестраиваться на сотрудничество с новыми странами. Так, по итогам января-июля 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года товарооборот региона с Малайзией вырос в 29,2 раза за счет экспорта. Значительно нарастили объемы экспортных поставок. Показатель по данным за 7 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличился в 71 раз, – прокомментировала исполняющий обязанности министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Наиль Латыпов обозначил ключевые сферы развития взаимодействия Малайзии с российскими регионами – сельское хозяйство, исламский банкинг и культура. Во время встречи участники обсудили возможность организации кратковременной образовательной программы для представителей Республики Башкортостан по части исламского финансирования.

Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии Наиль Латыпов порекомендовал предприятиям Башкортостана принимать участие в выставочных мероприятиях, например, в международной выставке халяльной продукции Malaysia International Halal Showcase (MIHAS).

Ранее сообщалось, что товарооборот между Башкирией и Малайзией в 2023 году вырос в 8,6 раза.