В Уфе обустраивают сквер «Цветок Курая»

В Уфе идет обустройство сквера «Цветок Курая». Общественное пространство с символичным названием расположилось на месте снесенных аварийных домов, на пересечении улиц Рижской и Малой Лесозаводской.

В сквере уже обустроили многофункциональную спортивную площадку, а управляющей компанией предоставлены теннисные столы для занятия спортом.

В рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» в сквере высадили меценатскую аллею – это 22 липы мелколистной, 6 рябин и 32 березы.

В рамках дальнейшего развития территории здесь запланировали установить современную детскую площадку на травмобезопасном покрытии, скамейки с урнами, выполнить озеленение.



На месте совместно с представителями подрядной организации рассмотрены варианты расположения элементов благоустройства, высадки деревьев. Ход работ находится на контроле.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии на благоустройство общественных территорий выделено 1,2 млрд рублей.