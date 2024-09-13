В Уфе началось заполнение отопительной системы водой

В Уфе завершается подготовка к работе в отопительный период 2024–2025 годов. Об этом доложил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Он сообщил, что в настоящее время инженерные предприятия проводят необходимые работы в соответствии с утвержденными планами. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей выполнены в объеме 5 погонных километров. При этом ремонт участков тепловых сетей, по которым будет осуществляться подача теплоносителя, завершен.

По остальным участкам работы продолжаются согласно утвержденным графикам. Также выполнена подготовка систем центрального отопления в жилых домах.

«На сегодняшний день ведется заполнение сетей теплоснабжения и систем центрального отопления жилых домов химически очищенной водой», — отметил Антон Тристан.

Ранее сообщалось, что Башкирия будет готова к отопительному сезону к 15 сентября.