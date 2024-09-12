Башкирия будет готова к отопительному сезону к 15 сентября

11 сентября под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина состоялось еженедельное совещание с регионами. На совещании, в частности, обсуждалась подготовка и прохождение отопительного периода 2024–2025 годов. На сегодняшний день частично отопительный период начат в 83 муниципальных округах на территории 19 регионов РФ. Полностью — на территории ХМАО.

Башкортостан готовится к прохождению осенне-зимнего периода. По состоянию на начало сентября 2024 года средняя готовность к зиме по Республике Башкортостан оценивается в 94%, в том числе по жилищному фонду — 92%, котельным — 95%, тепловым сетям — 93%, что соответствует уровню прошлых лет. К 15 сентября готовность жилого фонда должна составить 100%.

81% от общего числа многоквартирных домов подписали паспорта готовности. По остальным домам проводится итоговое обследование, устранение замечаний, ведется оформление паспортов.

«Подготовку жилых многоквартирных домов начинаем весной, сразу после того, как завершаем отопительный сезон. Организации, обслуживающие дома, проводили инвентаризацию МКД, сформировали перечень необходимых мероприятий, которые в обязательном порядке должны быть проведены до начала отопительного сезона. В общей сложности в республике необходимо подготовить к зиме 18,5 тысяч многоквартирных домов», — говорит министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

В перечень проводимых мероприятий входит промывка внутридомовых систем отопления и гидравлические испытания, ремонт и поверка общедомовых приборов учета отопления, ревизия и регулировка сужающих устройств в элеваторных и тепловых узлах, восстановление тепловой изоляции труб центрального отопления, подготовка индивидуальных тепловых пунктов и крышных котельных в многоквартирных домах.

Напомним, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже +8℃.

Ежегодно в преддверии отопительного сезона на оперативном совещании Глава региона Радий Хабиров делает акцент министерству ЖКХ РБ, главам администраций муниципальных образований мониторить погодную ситуацию и при достижении отрицательных температур своевременно приступить к подаче теплоносителя.

В 2023 году отопительный сезон стартовал 12 октября.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.