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13 Сентября , 08:16

В России выпустили 10-рублевую монету с изображением учителя

ЦБ РФ
Фото:ЦБ РФ

Банк России 12 сентября выпустил в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Учитель» серии «Человек труда».

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2024». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола с предметами, связанными с темой образования; вверху по окружности — рельефная надпись «ЧЕЛОВЕК ТРУДА».

Тираж монеты — 1 млн штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Автор:Альфия Аглиуллина
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