В Башкирии создадут образовательный кластер в торговле и общепите

В Уфе, на всероссийском кулинарном конгрессе подписано соглашение о создании научно-образовательного кластера в сфере торговли и общепита Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

«Создание кластера будет способствовать успешному развитию сферы торговли и общественного питания, а также обеспечению доступности получения профессионального образования по этому профилю для молодежи республики», — отметил глава минторга РБ Алексей Гусев.

В числе основных задач кластера - повышение качества и эффективности среднепрофессионального, высшего образования в сфере торговли и общественного питания Башкирии, координация деятельности участников кластера, повышение эффективности использования трудовых ресурсов, работающих в торговле и общепите.

Кроме того, работа кластера будет направлена на подготовку специалистов для сферы торговли и общественного питания по заказу работодателей, создание конкурентной среды для образовательных учреждений среднепрофессионального и высшего образования в Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, в республике насчитывается порядка 3,5 тысяч предприятий общественного питания, рассчитанных на 140 тысяч посадочных мест.