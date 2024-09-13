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13 Сентября , 15:40

В Башкирии создадут образовательный кластер в торговле и общепите

пресс-служба минторга Башкирии
Фото:пресс-служба минторга Башкирии

В Уфе, на всероссийском кулинарном конгрессе подписано соглашение о создании научно-образовательного кластера в сфере торговли и общепита Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

«Создание кластера будет способствовать успешному развитию сферы торговли и общественного питания, а также обеспечению доступности получения профессионального образования по этому профилю для молодежи республики», — отметил глава минторга РБ Алексей Гусев.

В числе основных задач кластера - повышение качества и эффективности среднепрофессионального, высшего образования в сфере торговли и общественного питания Башкирии, координация деятельности участников кластера, повышение эффективности использования трудовых ресурсов, работающих в торговле и общепите.

Кроме того, работа кластера будет направлена на подготовку специалистов для сферы торговли и общественного питания по заказу работодателей, создание конкурентной среды для образовательных учреждений среднепрофессионального и высшего образования в Башкирии. 

Как ранее сообщал Башинформ, в республике насчитывается порядка 3,5 тысяч предприятий общественного питания, рассчитанных на 140 тысяч посадочных мест.

Автор:Галина Бахшиева
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