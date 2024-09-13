В Башкирии ремонт подъездов завершится до конца декабря

На текущую дату капитальным ремонтом охвачено 80% домов, ремонтом подъездов – 100% домов. По данным министерства ЖКХ РБ, в полном объеме все работы будут завершены до конца декабря. При реализации программы «Комплексный ремонт подъездов», инициированной Главой региона Радием Хабировым, за 5 лет уже отремонтировано более 8 тысяч подъездов. В 2024 году отремонтируют еще 119 подъездов в 39 домах.

«Чисто, светло, уютно – приятно посмотреть, – сказал Глава республики Радий Хабиров после осмотра выполненных работ. – По программе мы меняем старые окна на новые, пластиковые, устанавливаем почтовые ящики, тамбурную дверь, на первом этаже укладываем плитку. Цвет стен выбирают сами жители. Они же участвуют в приемке работ – акт не подписывается, пока подрядчик не устранит все замечания».

Проводимые работы позволяют значительно снизить теплопотери домов. При замене окон в местах общего пользования, уплотнении входных наружных дверей с установкой доводчиков теплопотери снижаются до 30%.

«Приближается отопительный сезон, и очень важно, что капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется с учетом выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности домов, в том числе и ремонт подъездов. Проведение данных мероприятий позволяет снизить теплопотери в МКД», – объясняет министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Ранее сообщалось, что в Башкирии идет ремонт подъездов многоквартирных домов.