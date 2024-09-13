В Башкирии из-за ремонта путей меняется график движения электричек

В связи с производством работ на перегоне Давлеканово – Раевка вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Республике Башкортостан.

14 сентября 2024 года:

№ 7410 Раевка - Иглино проследует на участке Раевка – Давлеканово на 13 мин. раньше действующего расписания:

№ 7410 Раевка (отпр. 04.36) – Давлеканово (приб.04.55, отпр.05.09) – Уфа (приб. 07.01, отпр. 07.02) – Иглино (приб. 07.42).

18 сентября 2024 года:

№ 7408 Раевка - Шакша проследует на участке Раевка – Давлеканово на 17 мин. раньше действующего расписания:

№ 7408 Раевка (отпр. 05.49) – Давлеканово (приб. 06.08, отпр. 06.26) – Уфа (приб. 08.19, отпр. 08.23) – Шакша (приб.08.52).