Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.93
+0.95
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
13 Сентября , 13:39

Прошел испытания модернизированный вертолет из Башкирии

архив ИА "Башинформ"
Фото:архив ИА "Башинформ"

В Башкирии совершил полет первый серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М. Машина получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения. Полет прошел на летно-испытательной станции КумАПП (входит в ГК «Ростех»), сообщается на сайте госкорпорации.

Модернизированный вертолет оснащен отечественными двигателями ВК-2500ПС-02. Новые моторы оборудованы цифровой автоматической системой управления БАРК и отличаются повышенной мощностью в чрезвычайном режиме работы. Благодаря этому вертолет обладает улучшенными летными характеристиками. Также машина получила цифровой пилотажно-навигационный комплекс, спроектированный по принципу «стеклянной кабины». Все важнейшие параметры систем вертолета и окружающей среды выводятся на многофункциональные дисплеи, что снижает нагрузку на пилотов и упрощает оперативную оценку обстановки экипажем. 

Новое радионавигационное оборудование повышает безопасность полетов как в обычных, так и сложных метеоусловиях. Кроме того, внутреннее и внешнее светотехническое оборудование вертолета предусматривает применение очков ночного видения. Все системы и комплектующие вертолета изготовлены российскими производителями. 

Вертолет отличается повышенной надежностью, может быть оснащен новейшей отечественной системой пожаротушения СП-32 вместимостью до 4000 литров воды и 400 литров пеноагента. Это позволяет тушить пожары при температурах наружного воздуха до минус 20 °С. Вертолет способен эксплуатироваться по международным нормам в категориях «А» и «В», которые предъявляют наиболее жесткие требования в отношении надежности и безопасности полетов. 

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в Башкирии помогают развитию значимых производств. КумАПП – один из примеров тому. В 2019 году предприятие оказалось практически на грани закрытия. Однако, благодаря системной работе по поддержке значимого для республики и города Кумертау предприятия, ситуацию удалось кардинально изменить.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru