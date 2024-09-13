Прошел испытания модернизированный вертолет из Башкирии

В Башкирии совершил полет первый серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М. Машина получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения. Полет прошел на летно-испытательной станции КумАПП (входит в ГК «Ростех»), сообщается на сайте госкорпорации.

Модернизированный вертолет оснащен отечественными двигателями ВК-2500ПС-02. Новые моторы оборудованы цифровой автоматической системой управления БАРК и отличаются повышенной мощностью в чрезвычайном режиме работы. Благодаря этому вертолет обладает улучшенными летными характеристиками. Также машина получила цифровой пилотажно-навигационный комплекс, спроектированный по принципу «стеклянной кабины». Все важнейшие параметры систем вертолета и окружающей среды выводятся на многофункциональные дисплеи, что снижает нагрузку на пилотов и упрощает оперативную оценку обстановки экипажем.

Новое радионавигационное оборудование повышает безопасность полетов как в обычных, так и сложных метеоусловиях. Кроме того, внутреннее и внешнее светотехническое оборудование вертолета предусматривает применение очков ночного видения. Все системы и комплектующие вертолета изготовлены российскими производителями.

Вертолет отличается повышенной надежностью, может быть оснащен новейшей отечественной системой пожаротушения СП-32 вместимостью до 4000 литров воды и 400 литров пеноагента. Это позволяет тушить пожары при температурах наружного воздуха до минус 20 °С. Вертолет способен эксплуатироваться по международным нормам в категориях «А» и «В», которые предъявляют наиболее жесткие требования в отношении надежности и безопасности полетов.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в Башкирии помогают развитию значимых производств. КумАПП – один из примеров тому. В 2019 году предприятие оказалось практически на грани закрытия. Однако, благодаря системной работе по поддержке значимого для республики и города Кумертау предприятия, ситуацию удалось кардинально изменить.