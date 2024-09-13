Башкирия получит допфинансирование на развитие ветеринарных лабораторий

В 2024 году шесть регионов России, включая Башкирию, получат дополнительные средства на развитие системы ветеринарных лабораторий. Распоряжение о перераспределении на эти цели около 190 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Федеральное финансирование предназначено для Башкирии, Удмуртии, а также Калужской, Самарской, Свердловской и Ярославской областей, — говорится в сообщении правительства РФ. — Средства пойдут на ремонт и техническое перевооружение лабораторий, что позволит им в дальнейшем получить аккредитацию в национальной системе аккредитации».

Как подчеркнули в кабмине, подписанное распоряжение — часть работы по достижению целей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

О том, как в Башкирии развивается агропромышленный комплекс, читайте в этом материале Башинформа.