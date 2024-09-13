Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что решение вызвано высоким инфляционным давлением и годовая инфляция, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Отмечается, что по прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее «Башинформ» сообщал о подготовке платежной инфраструктуры для цифрового рубля.