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Экономика
12 Сентября , 23:03

Для цифрового рубля готовится платёжная инфраструктура

ЦБ РФ
Фото:ЦБ РФ

Для цифрового рубля готовится платёжная инфраструктура, информирует Центробанк. Регулятор направил в минфин предложения по изменению законодательства.

Крупнейшие банки страны к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.

«С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными деньгами», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.

Планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП).

Торговые и сервисные компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут принимать оплату «цифрой» с 1 июля 2025 года, с выручкой более 20 млн — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе Национальной системы платёжных карт, что исключит дополнительные издержки для банков и магазинов, подчеркнули в ЦБ.

«Цифровой рубль  — это цифровая форма национальной валюты, которая создана для расширения возможностей платежей и переводов. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. Люди и бизнес будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться», — прокомментировал регулятор.

Автор:Элина Ахметова
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