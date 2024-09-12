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12 Сентября , 16:11

В Уфе взносы на капремонт домов включат в единую платежку

В Уфе с 1 октября 2024 года взносы на капитальный ремонт будут включены в единый платёжный документ ООО «ЕИРЦ РБ». Квитанции в форме отдельного документа с октября 2024 года направляться не будут. Если ранее была оформлена подписка на получение квитанции в электронном виде – счета продолжат поступать в прежнем формате.

ООО «ЕИРЦ РБ» взяты обязательства по печати и доставке платёжных документов.

Размер взноса, утверждённого правительством Республики Башкортостан, порядок и сроки оплаты остаются без изменений. Срок оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Оплачивать услуги необходимо по отдельному QR-коду.

Способы оплаты остаются без изменений, денежные средства поступят на лицевой счёт плательщика в региональном операторе. 

Ранее «Башинформ» сообщал, что на капремонт многоквартирных домов в Башкирии направят 5,5 млрд рублей.

Автор:Сергей Николаев
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