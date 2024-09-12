В Башкирии засеяли 43% площадей озимых

В республике продолжается сев озимых культур под урожай следующего года. К 12 сентября засеяно 161,2 тыс. га площадей, или 43% от плана, сообщили в минсельхозе РБ.

Традиционно основная часть посевных площадей отведена под озимую пшеницу. Работы по севу этой культуры подошли к экватору — засеяно более 119 тыс. га.

Озимой рожью на сегодня засеяно 38 тыс. га — почти 40% от плана.

Также продолжается сев озимых тритикале, вики, рыжика.

По севу озимых лидирует Давлекановский район — 14,5 тыс. га, это уже 77% запланированного.

Свыше 10 тыс. га посеяли в Стерлитамакском районе, также более 9 тыс. га — в Аургазинском.