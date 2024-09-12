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12 Сентября , 13:18

Радий Хабиров раскрыл состав нового правительства Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

После завершения торжественной церемонии вступления в должность, Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как будет формироваться новый состав правительства республики.

«После вступления в должность, правительство уходит в отставку. Соответствующие документы будут сегодня подписаны, далее я возложу исполнение обязанностей на тот же состав правительства. Мы сохраним достаточно высокую преемственность в его дальнейшей работе. Будут лишь небольшие, точечные изменения в структуре. Соответственно, после этого пройдут необходимые назначения. Необходимо иметь в виду, что в соответствии с действующим федеральным законодательством при назначении руководителей отраслевых республиканских органов власти необходимо согласование с федеральными отраслевыми органами. Например, кандидатура министра строительства РБ согласуется с министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ. Это займёт определённое, достаточно недолгое время, но мы уже проводим соответствующие консультации. Я подчёркиваю, что правительство продолжит работать, вакуума власти мы не допустим», - подчеркнул Радий Хабиров.

Подробнее о задачах, которые Радий Хабиров поставил правительству Башкирии – в материале «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
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