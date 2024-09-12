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12 Сентября , 14:44

Х5 и «Башспирт» договорились о стратегическом партнёрстве

Х5 Group объявляет о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве с ООО «Торговый дом «БАШСПИРТ».

STEKLO / Shutterstock / FOTODOM
Фото:STEKLO / Shutterstock / FOTODOM

Соглашение предусматривает масштабную реконструкцию и ребрендинг торговой сети ТАНТАНА, включающей 142 магазина в Республике Башкортостан, с использованием франшизы «ОКОЛО». В результате торговые точки начнут работать под совместным брендом «ТАНТАНА ОКОЛО».

«Республика Башкортостан является важным регионом для развития «ОКОЛО». На сегодняшний день в Республике открыт собственный распределительный центр бизнес-единицы “Х5 Для бизнеса”, который снабжает полным ассортиментов продуктов питания и напитков 178 магазинов, работающих под брендом "ОКОЛО". Стратегическое партнёрство с БАШСПИРТ усилит франшизу "ОКОЛО" как с точки зрения ценностного предложения, так и с точки зрения регионального покрытия», - отметил управляющий директор «Х5 Для бизнеса» Игорь Плетнев.

Как стало известно Башинформ, ретейлер предоставит партнёру инвестиции в размере до 150 миллионов рублей. Кроме того, торговая сеть получит доступ к поставкам товаров из ассортимента Х5, а также к аналитике и системе прогнозирования, что позволит улучшить экономические показатели магазинов.

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