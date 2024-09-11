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Экономика
11 Сентября , 16:07

За 8 месяцев 2024 года аграрии Башкирии купили техники на 8 млрд рублей

Правительство РБ
Фото:Правительство РБ

За 8 месяцев текущего года аграрии Башкирии закупили 1720 единиц сельхозтехники на 8,1 млрд рублей. Всего приобретено 250 тракторов, 137 зерноуборочных и 18 кормоуборочных комбайнов, более 370 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Важным стимулом технического и технологического развития отрасли выступает региональная программа модернизации технического парка АПК, в рамках которой аграриям компенсируется до половины затрат на приобретение техники и оборудования.

«Мы последовательно модернизируем наш агропромышленный комплекс. В условиях зарубежных санкций отрасль сохраняет устойчивое развитие. Хочу поблагодарить селян, которые своим трудом обеспечивают продовольственную безопасность нашей республики», - отмечает Глава Башкирии Радий Хабиров.

Начиная с 2019 года сельхозпредприятия Башкирии приобрели 17 тыс. единиц различных видов сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму порядка 64 млрд рублей. За этот период аграриям выплатили более 8 млрд рублей субсидий в рамках региональной программы, которая реализуется под руководством Радия Хабирова.

Важно отметить, что Башкирия несколько лет подряд становится одним из лучших регионов и по приобретению техники по льготным программам «Росагролизинга». С 2019 года через «Росагролизинг» аграрии региона приобрели техники на 11 млрд рублей, в 2024 году – на 3,2 млрд рублей.

Еще одна важная задача – обеспечить развитие села, создать для тех, кто живет и трудится здесь, достойные и комфортные условия. Эта работа ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Башкирия активно участвует в данной программе. За 4 года ее реализации общий объем финансирования составил 7,6 млрд рублей. Из них порядка 60% (4,4 млрд рублей) – средства федерального бюджета. За это время построено 41,7 тыс. кв. м жилья в сельской местности для 511 семей. Реализовано 192 проекта по благоустройству сельских территорий.

Автор:Роман Якимчук
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