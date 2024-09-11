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11 Сентября , 15:14

В Уфе могут подешеветь полисы ОСАГО

Галина Бахшиева
Фото:Галина Бахшиева

В Уфе могут подешеветь полисы ОСАГО, сообщили в пресс-службе Нацбанка по Башкирии. 

Стоимость может снизиться за счет изменения территориального коэффициента (КТ), который влияет на конечную цену страховки. Актуализировать его значения предлагает Банк России. В проекте указания регулятора в целом по России планируется повысить КТ для 18 территорий, где показатели убыточности по ОСАГО превышают среднероссийские. Вместе с тем, для 21 территории, наоборот, предусмотрено снижение КТ – таким образом его значение перестанет быть выше среднего по стране. 

«В число территорий, где предлагается снизить территориальный коэффициент, вошла Уфа. Сейчас КТ здесь равен 1,64, уменьшить его планируется на 5% - до 1,56. При этом для остальных населенных пунктов Башкортостана текущий коэффициент не изменится», - отметил управляющий отделением - Национальным банком по Башкирии Банка России Марат Кашапов.

Кроме того, ЦБ намерен расширить в обе стороны границы тарифного коридора для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Он не менялся более двух лет, несмотря на значительное удорожание запчастей и возросшую убыточность. Предусмотрено также повышение коэффициента по полисам ОСАГО «мультидрайв» для физических лиц. 

До 17 сентября Банк России принимает замечания и предложения к проекту указания, после чего будет принято окончательное решение.

Справочно. По итогам первого полугодия средняя стоимость полиса ОСАГО в Башкирии составила почти 6,6 тысячи рублей. Это на 14 процентов ниже, чем в среднем по России. 

О новых законах, вступивших в силу в сентябре 2024 года, читайте в этом материале Башинформа

Автор:Галина Бахшиева
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