В Башкирии объём инвестиций увеличился за 5 лет на 52%

За последние пять лет объём инвестиций в Башкирии вырос на 52% в реальном выражении, а в номинале более чем в два раза — с 268 до 620 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании республиканского правительства региона рассказал первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

«Доля инвестиций в валовой региональный продукт за пятилетку выросла более чем в 1,5 раза — с 15,4% в 2018 году до 23,2% в 2022 году. Сегодня мы обеспечиваем рост уже шестой год подряд и это самый длительный положительный тренд. За первое полугодие 2024 года идем с плюсом в 26,6%, что в 2,4 раза выше России и в 1,7 раза выше ПФО», — отметил Рустам Муратов.

По его словам, росту экономики способствовало введение ряда инструментов.

"Ключевым достижением стало внедрение по поручению Главы республики программы «Защиты и поощрения инвестиций». Она позволила в 8 раз нарастить работу по оказанию поддержки инвесторов. Республика существенно продвинулась в расширении применения механизма государственно-частного партнерства. Количество ГЧП-проектов увеличилось вдвое до 64-х, а их инвестиционный портфель достиг суммы 103,3 млрд рублей", - сказал первый вице-премьер.

Среди данных ГЧП-проектов - «Восточный выезд» с объемом инвестиций 40,3 млрд рублей и Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ с объемом инвестиций 26,9 млрд рублей, привёл примеры Рустам Муратов.

Также в республике была проведена работа по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по работе с инвесторами, введена практика еженедельных «Предпринимательских часов» на муниципальном уровне. Стандартизация работы бизнес-шерифов позволила удвоить количество реализуемых в республике инициатив за 5 лет и нарастить инвестиционный портфель региона до 2,2 тыс. проектов стоимостью почти в 1,3 трлн рублей.

Кроме того, в 2019 году к двум имеющимся были созданы еще три территории опережающего развития (ТОР), что позволило региону стать лидером по их количеству в стране.

"Это решение позволило начать работу 131 резиденту ТОР с инвестпортфелем свыше 47 млрд рублей. В республике созданы благоприятные условия для развития таких территорий: установлены пониженные налоговые ставки, с 2023 года предоставляются земельные участки без проведения торгов, в 3 раза сокращены сроки рассмотрения документов. Также была создана особая экономическая зона «Алга», которая дважды признавалась самой динамично развивающейся в стране и стала в 2023 году победителем в номинации «Импортозамещение»", — рассказал Рустам Муратов.

За 5 лет республика смогла совершить заметный рывок в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. С 2019 года регион поднялся с 16 позиции и занял 3 место.

Республика достигла успехов по внедрению национального проекта «Производительность труда» и перевыполнила плановые значения 15 из 16 показателей. На сегодняшний день участниками нацпроекта стали 185 компаний.

Башкирия стала одной и з первых регионов, где начали внедрять бережливое производство в туризме. Сегодня эксперты работают в двух санаториях.

За 5 лет, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19 и санкционным давлением, на 9,5 тысяч выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2023 года их число составило 136 тысяч.

По количеству предприятий МСП республика на 2 месте в ПФО и на 10 в РФ. Мерами государственной поддержки воспользовались более 3 тысяч субъектов МСП.

"Высокий потенциал для роста видим в проектах по строительству оптово-распределительных центров. Один из них для маркет-плейса «Озон» планируется открыть уже этой осенью в Благовещенске. Есть еще несколько масштабных проектов по строительству таких центров в регионе. В целом, мы можем стать одним из крупнейших логистических хабов в стране", — отметил глава минэкономразвития РБ.

За 2023 год оборот розничной и оптовой торговли составила 1,2 трлн и 1,5 трлн рублей. В регионе активно развивается электронная торговля, показывая за последнюю пятилетку рост более чем в 12 раз до 20 млрд рублей. За 7 месяцев 2024 года объемы продаж через интернет выросли еще на 45,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Республика продвинулась и во внешнеэкономической деятельности региона. За пять лет республика открыла 5 представительств в Беларуси, Казахстане, Китае, Турции и Узбекистане. Объем товарооборота с этими странами увеличился на 43%, а их доля во внешнеторговом обороте — на 22%.