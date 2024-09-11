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11 Сентября , 23:05

Минсельхоз России запускает новый нацпроект

Минсельхоз РФ
Фото:Минсельхоз РФ

Для достижения национальных целей по наращиванию производства и экспорта продовольствия федеральный минсельхоз разработал паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В его состав войдут пять федеральных проектов:

- «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике»,

- «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств»,

- «Ветеринарные препараты»,

- «Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности»,

- «Кадры в АПК».

Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут на на итоговой коллегии минсельхоза РФ.

По итогам года Россия экспортировала более 100 млн т продовольствия. Растут поставки продукции с высокой добавленной стоимостью – по сахару в прошлом году они увеличились в 3 раза, по подсолнечному и рапсовому маслам – в 1,5.

Урожай зерна, масличных, сахарной свеклы и других культур позволит закрыть потребности внутреннего рынка и обеспечить значительный экспортный потенциал.

В этом году Россия поставила на мировые рынки уже 70 млн т продовольствия. Продолжается работа по освоению новых рынков. Расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию, начался экспорт ячменя в Катар, жмыхов масличных культур – в Марокко и Вьетнам. Индия и Египет впервые закупили российские соки.

Башкирские аграрии поставляют продукцию в 44 страны мира. В прошлом году аграрные компании экспортировали почти 730 тысяч тонн на $330 млн. Почти 70% башкирского экспорта АПК составляет масложировая продукция.

 

Автор:Элина Ахметова
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